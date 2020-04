Aanschuiven aan recyclagepark tot op drukke Oelegemsteenweg: gemeente grijpt in emz

17 april 2020

13u57 1 Schilde Afgelopen donderdag stonden voertuigen tot op de drukke Oelegemsteenweg aan te schuiven aan recyclagepark. De gemeente besloot in te grijpen, omdat stilstaan op die baan volgens de wegcode verboden is. “Gemeentemedewerkers zullen wie op de Oelegemsteenweg aanschuift om naar het recyclagepark te gaan, vriendelijk verzoeken op een ander moment terug te komen of doorverwijzen naar een private afvalverwerker”, zegt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA)

Op dinsdag 7 april heropende ook het IGEAN-recyclagepark op de Rozenhoek in Schilde. De gemeente en politiediensten zouden bij de opening en de sluiting toezicht houden. “Op die manier kunnen we de wachtrijen controleren. In de eerste week is dat goed verlopen”, zegt Bauwens.

Oelegemsteenweg

In de tweede week na de heropening begon het drukker te worden aan het recyclagepark in de rustige Rozenhoek. Afgelopen donderdag bedroeg de wachttijd langer dan een uur. De voertuigen stonden zelfs op de Oelegemsteenweg aan te schuiven voor het recyclagepark. “Dat is echter verboden volgens de wegcode. Het kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden. Aanschuiven aan het recyclagepark is enkel toegestaan in de Rozenhoek.” De komende periode zullen de politie en de gemeentediensten het naleven van die regels extra controleren. Daarnaast zal het bestuur op zaterdag aan Dienst der Werken extra aanschuifruimte voor 15 auto’s creëren.