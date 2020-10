74-jarige fietsster uit Schilde kritiek na aanrijding Sander Bral

03 oktober 2020

15u50 0 Schilde Een 74-jarige vrouw uit Schilde is zaterdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op haar fiets werd aangereden door een personenwagen op de Liersebaan in Schilde. Een verkeersdeskundige komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Het ongeval deed zich voor rond half twee zaterdagmiddag. “De bestuurder van de personenwagen kwam van de Turnhoutsebaan”, zegt Greet Wouters van de lokale politiezone Voorkempen. “Het is nog niet duidelijk hoe het tot een aanrijding kwam met de fietser. De 74-jarige vrouw uit Schilde moest met kritieke verwondingen naar het UZA gebracht worden. We hebben een verkeersdeskundige ter plaatse gevraagd om te onderzoeken wie er mogelijk in fout was.”

De politiek kon de plaats van het ongeval intussen terug vrijgeven.