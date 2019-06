600.000 euro voor 289 nieuwe zitbanken, picknickbanken en vuilbakken Toon Verheijen

25 juni 2019

12u18 0 Schilde De gemeente is gestart met operatie ‘verfraaiing van het straatbeeld’. Met een budget van maar liefst net iets meer dan 600.000 euro worden er niet minder dan 289 nieuwe stukken straatmeubilair geplaatst. Heel de gemeente zal wijk per wijk aangepakt worden. Inwoners, handelaars en verenigingen kunnen meter of peter worden van een zitbank of picknickbank.

De voorbije maanden werd op verschillende plaatsen in de gemeente oud en versleten straatmeubilair verwijderd. Omdat er heel wat vragen kwamen, plaatste de gemeente ook een ludieke foto op haar website van een plaats waar een bank stond en daarop een groot vraagteken. Nu is officieel het startschot gegeven. In totaal komen er niet minder dan 94 nieuwe zitbanken met leuning, 22 zitbanken zonder leuning, 30 picknickbanken en nog eens 143 vuilbakken. De wijk Spildoren kreeg de primeur met een eerste zitbank, picknickbank en vuilbak.

Meer rustpunten

De beslissing om héél de gemeente voorzien van nieuw straatmeubilair is er vooral gekomen omdat heel wat van de banken en vuilbakken oud en versleten waren. “Maar we wilden ze niet alleen vervangen, we kiezen ook bewust om het aantal van die rustplaatsen uit te breiden”, zegt schepen Olivier Verhulst (Open Vld). “We hebben het nieuwe straatmeubilair ook gekozen op basis van onze groene huisstijl van de gemeente. Er is aandacht besteed aan ergonomie, esthetiek en materiaalgebruik”, besluit Verhulst.

Wijken

Voor de grote operatie heeft de gemeente het grondgebied in zeven wijken verdeeld. Eerst is wijk Breeveld/Putseheide aan de beurt. Deze zal volledig afgewerkt zijn tegen het bouwverlof. Na het bouwverlof komen wijk Picardië, dorpskern ’s-Gravenwezel, wijk Zonnebos, wijk Schilde Bergen, wijk Speelhof en wijk Steynhoeve aan de beurt. “Tegen het einde van het jaar hebben alle nieuwe banken en vuilbakken hun plaats gekregen”, zegt schepen Verhulst. “We beseffen dat het een lange periode is, maar dit werk heeft dan ook heel wat voeten in de aarde. Eerst moet alle oude meubilair afgebroken en afgevoerd worden en moeten overbodige verhardingen worden verwijderd. Op de nieuwe locaties worden eerst funderingen gegraven, vervolgens bekisting en wapeningsmatten geplaatst en tenslotte beton gestort. Na een uithardingsperiode van drie weken wordt het meubilair geplaatst.”

Voor de zorg voor de nieuwe rustpunten, doet de gemeente een oproep aan de inwoners. “De zorg van deze nieuwe rustpunten willen we organiseren samen met onze inwoners, verenigingen en handelaars. Zij kunnen zich als peter of meter opgeven van een zitbank of picknickbank”, zegt burgemeester Dirk Bauwens. “Na de zomer zullen we officieel met de campagne starten en een oproep doen.”