524.400 keer bedankt, lezers uit Schilde! emz

31 december 2019

13u18 1 Schilde Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Schilde fors aan bijgedragen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Schilde zijn meer dan 500.000 keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Jammer genoeg beleefde de gemeente Schilde in 2019 een zwarte periode in mei toen studente Julie Van Espen om het leven gebracht werd. Ook andere populaire artikels beroerde de gemoederen. Zo namen honderden mensen afscheid van Dominique Verelst en haar kinderen Jamie en Jack. Midden april werden ze van het leven ontnomen door hun man of vader Peter Pandelaers. Verder werd Frederik Offeciers in de hals geschoten met een luchtdrukgeweer in café Den Briard.

Daarnaast betekende het afgelopen jaar ook goed nieuws voor de inwoners van Schilde. Zo is de gemeente in overleg met buurtdorpen Ranst, Zoersel en Sint-Antonius over een nieuw zwembadproject.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.