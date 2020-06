180 kleuters keren terug naar Wonderwijzer: “Het werd wel tijd” emz

02 juni 2020

12u52 0 Schilde 180 kleuters van de school Wonderwijzer in Schilde zagen dinsdag voor het eerst in twee maanden al hun klasvriendjes terug. Het 1 september-gevoel was toch wel groot. “Nu kan ik eindelijk weer met mijn vriendinnetjes spelen”, zegt Jorien (5).

Het was ‘s morgens behoorlijk druk aan de schoolpoort. De ouders konden hun kinderen tussen kwart na acht en negen uur afzetten. Velen kwamen op hetzelfde moment. “Het was eigenlijk iets te druk. Maar voor ons is het ook de eerste keer. We gaan daar zeker nog aan werken”, aldus directrice Dorien Bossuyt.

Alvorens de kinderen de school mochten betreden, moesten ze hun handen ontsmetten. Vervolgens werden ze door twee juffen rechtstreeks naar hun klasje gebracht. Terwijl er bij een aantal kinderen traantjes vloeiden, waren andere kleuters in hun nopjes. Ook Jorien heeft er zin in. “Het is heel spannend, maar het werd wel tijd”, zegt haar mama Ans Fockaert (40). Haar zus Tjanne (9) uit het derde leerjaar hoopt op vrijdag opnieuw naar Wonderwijzer te mogen gaan.



Acht bubbels

De directie besloot de kleuterschool in acht verschillende bubbels onder te verdelen. Zo bleef de bekende klasstructuur toch gevrijwaard. “Op die manier is het voor onze kleuters toch niet te veel anders dan normaal. De twee instapklasjes hebben we wel samen moeten nemen. Het was een hele puzzel”, zegt Bossuyt. De kleuters gaan vier dagen naar school. Woensdag is nog een vrije dag. Dan voorziet FERM opvang.

In de klas zullen de kleuters dikwijls de handen wassen. Iedere klas heeft zijn eigen toilet. Een andere maatregel is dat de speelplaats ingedeeld is in zes speelzones.. Ook het middageten gebeurt aangepast. “Omdat we beseffen dat dat een risicomoment is, hebben we gevraagd aan de ouders om hun kind eventueel ‘s middags thuis te laten eten. Toch voor bijna de helft van de ouders was dat mogelijk”, aldus Bossuyt. Voor de leerkrachten is het eveneens aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. “Het is niet alleen spannend voor de kleuters, maar ook voor ons”, klinkt het.