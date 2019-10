10 maanden cel geëist voor vechtpartij in De Vogelenzang BJS

07 oktober 2019

17u21 3 Schilde De 27-jarige Francisco O.N. uit Antwerpen riskeert 10 maanden voorwaardelijke celstraf voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in brasserie De Vogelenzang in Schilde.

De feiten dateren van 10 september 2018. In De Vogelenzang ontstond die dag een discussie tussen de vriendin van de beklaagde en een caféganger. Francisco O.N. nam het daarbij op voor zijn vriendin. Er ontstond een vechtpartij, waarbij de beklaagde zijn tegenstander verschillende rake klappen gaf. Het slachtoffer liep een gebroken neus op en was zeven dagen arbeidsongeschikt.

Francisco O.N. riskeert 10 maanden cel met uitstel. De procureur wil dat de twintiger een cursus agressiebeheersing volgt. “Hij heeft duidelijk een probleem en kreeg in het verleden al eens een werkstraf voor gelijkaardige feiten.”

De verdediging pleitte, bij monde van advocaat Xavier Potvin, in de eerste plaats de opschorting, maar kon zich eventueel ook vinden in het opleggen een werkstraf. Volgens de advocaat van Francisco O.N. waren de slagen een reactie op het feit dat de vriendin van zijn cliënt een duw had gekregen.

Vonnis op 30 oktober.