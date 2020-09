‘t Schil Vanneke houdt halt aan gemeentehuis met muziek en creatieve bib als thema emz

16 september 2020

19u40 0 Schilde Deze week was de activiteitencaravan ‘t Schil Vanneke te vinden aan het gemeentehuis. Bezoekers konden genieten van muziek gebracht door de jeugd van de muzikale academie en maakten kennis met de creatieve aspecten van de bibliotheek. Ook Anne-Marie kwam met haar kleindochtertje Aline (3) langs. “Ze geniet van de muziek en tegelijkertijd kan ze een beetje kleuren”, lacht de grootmoeder.



Iedere woensdagnamiddag van september en oktober plus de eerste woensdagnamiddag van november vat ‘t Schil Vanneke van de dienst vrije tijd en welzijnszaken post op een locatie in de gemeente Schilde. Daar zijn dan steeds activiteiten te doen. Zo wil de gemeente haar inwoners aanmoedigen om buiten te komen. “Het is het tweede jaar dat we rondgaan met ‘t Schil Vanneke. Vorig jaar richtten we ons vooral op senioren. Maar nu proberen we alle doelgroepen aan te spreken”, vertelt de organisatie.

“Iedere week zetten we iets anders in de kijker. Deze week is dat de muziekacademie en de bibliotheek. Met de ‘creabib’ laten we zien dat de bibliotheek meer is dan boeken alleen. Deze namiddag kunnen jonge bezoekers maskers maken”, klinkt het. De caravan dient ook als infopunt. Woensdagnamiddag werd aan ‘t Schil Vanneke meer uitleg gegeven over de alarmeringstool van het federale crisiscentrum (BE-alert) en tussenkomsten door het OCMW voor sportklassen schoolfacturen, cultuur.

Drie ensembles

Het meeste aandacht trokken de mini-concerten van de muziekacademie trokken het meeste aandacht. Heel wat ouders kwamen de muzikale kunsten van hun kinderen bewonderen. Er traden drie ensembles op: fluitblazers, koperblazers en saxofonisten. De jonge koperblazers brachten herkenbare deuntjes als ‘al die willen te kaap’ren varen’ of ‘de koekoek en de ezel’. Al was het na één of twee lessen van dit jaar een vroeg concert, zowel de muzikanten als de luisteraars genoten met volle teugen.

Meer informatie over en de planning van ‘t Schil Vanneke is te vinden op de gemeentelijke website.