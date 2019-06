‘s-Gravenwezel maakt zich op voor feestweekend Toon Verheijen

20 juni 2019

15u11 0 Schilde Het Dorpscomité ’s Gravenwezel organiseert dit opnieuw een heus feestweekend met op zaterdag de dorpsdag, zondag een wielerwedstrijd en uiteraard ook de kermis die nog blijft staan tot 25 juni.

De aftrap voor het feestweekend wordt op 22 juni gegeven met de doprsdag ‘Wezel Zomert’. “We proberen opnieuw uit te pakken met nieuwe en verrassende activiteiten”, zegt voorzitter Bart Lauryssen. “Daarom zijn we ook blij dat er weer nieuwe handelaars hebben besloten om mee te doen en krijgen we een mooie mix van lokale ondernemers, handelaars en verenigingen die zich in de kijker zetten. We voorzien uiteraard ook de nodige randanimatie zoals optredens van Endless Road, Time Out, Koninklijke Harmonie Takjes worden Boomen en Harmonieorkest Vrije Verenigde Vrienden uit Schilde. Over het hele traject van de Wijnegemsesteenweg en de Kerkstraat zullen er ook nog verrassingsacts zijn. We hebben ook nog een modeshow. De kinderen kunnen genieten van de kermis en allerlei kinderanimatie.” De Dorpsdag start om 17 uur en krijgt om 23u een feestelijke apotheose met een spetterend vuurwerk. Onmiddellijk daarna start het ‘sGRAVENbal’ met DJ Kurt Verheyen.

Op zondag staat dan de 66ste wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en de Beloften Cycling Vlaanderen. De omloop gaat door de Kerkstraat, Moerstraat, Dreef van Zonnebos, Sint-Jobsesteenweg en de Kerkstraat. De start is voorzien om 15 uur.