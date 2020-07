Dan toch een zomerse noot met ‘Carrousel’: openluchtquiz met live muziek en muzikale avond vormen feestweekend emz

22 juli 2020

14u47 0 Schilde De organisatie van het zomerevenement ‘Carrousel’ komt dan toch met een alternatief programma in ‘t Parkske van Schilde. Deze zomer dus geen reeks muzikale dinsdagavonden, maar wel een feestweekend. Op vrijdagavond 7 augustus vindt er een zomerquiz met live muziek in open lucht plaats. De dag erop zorgen ‘Veston’ en ‘What a wonderful Toots’ voor een streepje muziek.

Eind april besloten de organisatoren de reeks van vijf muzikale dinsdagavonden in augustus te schrappen door de coronacrisis. Wel hielden ze de deur toen al op een kier om een alternatieve editie te voorzien. Lange tijd dachten ze na over concepten waarbij alle coronamaatregelen strikt konden worden opgevolgd. “Het was essentieel om een veilige setting te creëren waarbij alle bezoekers op voorhand reserveren en om tijdens het evenement de bezoekers in bubbels van zes te laten zitten op voldoende afstand van elkaar”, zegt hoofdorganisator van ‘Carrousel’ Michiel Penne.

De uiteindelijke uitkomst is een openluchtquiz op vrijdagavond en twee muziekoptredens op zaterdag. Daarvoor kreeg ‘Carrousel’ groen licht in het ‘Event Risk Model’. Het feestweekend werd ook voorgelegd aan de gemeente. De setting blijft dezelfde, namelijk ‘t Parkske.

240 personen

Voor beide muziekoptredens geldt er een maximale hoeveelheid personen van 240. Dat betekent dat er 40 tafels met telkens maximaal 6 personen kunnen genieten van de concerten. De eerste sfeermaker is Veston. Het repertoire van de band bestaat uit eigen Vlaamse teksten en vertalingen van liedjes uit verschillende genres. Een tropische mix van blues, gipsy en rumba. Later op de avond neemt ‘What a wonderful Toots’ met onder meer Schildenaar Eric Melaerts de aanwezigen mee op reis met de muziek en lyriek van Toots Thielemans als leidraad.

Praktisch

De zomerquiz vindt plaats op vrijdagavond 7 augustus om 20 uur. Iedere ploeg bestaat uit maximaal 6 personen. Inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro. Inschrijven gebeurt via een online formulier.

Het optreden van Veston gaat door op zaterdagnamiddag 8 augustus van 15 tot 18 uur. Online reserveren voor een tafel van maximaal zes personen. De prijs bedraagt 15 euro. De bezoekers krijgen daarvoor in ruil zes drankjes.

Wie ‘What a wonderful Toots’ aan het werk wil zien, moet er tussen 20 en 23 uur zijn. Online reserveren voor een tafel van maximaal zes personen. De prijs bedraagt 15 euro. De bezoekers krijgen daarvoor in ruil zes drankjes.