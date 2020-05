‘Blijf van mijn poesje’: kattenliefhebber lanceert T-shirts om katje Lee te steunen emz

14u28 55 Schilde Katten- en hondenliefhebber Geoffrey Tfelt (33) uit Schilde heeft T-shirts met het opschrift ‘Blijf van mijn poesje! #poesjelee’ op de markt gebracht. Op die manier wil hij zijn steentje bijdragen in de strijd tegen het euthanasiebevel voor het gevaccineerd katje Lee dat Selena Ali (23) uit Stabroek meenam uit Peru . Als de studente effectief een dwangsom van 5.000 euro per uur zal moeten betalen aan het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV), schenkt hij tien euro per verkocht T-shirt aan Selena.

De saga rond katje Lee is nog niet afgelopen. Afgelopen voormiddag besloot de Antwerpse rechter de zaak twee weken uit te stellen. Het FAVV eiste een dwangsom van 5.000 euro per uur dat de kater niet ingeleverd zou worden, omdat hij mogelijk zou lijden aan hondsdolheid. Volgens Geoffrey gaat dat een brug te ver. “Het is echt buiten proportie.”

Daarom besloot hij als baasje van heel wat adoptiekatten- en honden actie te ondernemen. Zelf heeft hij een webshop in dierenvoeding. Daarnaast beheert hij de Antwerpse webshop van ‘De Grote Markt’, een merk voor lokale mode. “In samenspraak met de eigenaar van die webshop lanceerde ik een T-shirt met het opschrift ‘Blijf van mijn poesje! #poesjelee”. Het is scherp, maar leuk bedoeld.” Ondertussen heeft Geoffrey al contact gehad met Selena zelf. “Ze apprecieerde ons initiatief enorm. Voor haar zijn het immers onzekere tijden”, besluit hij.

De t-shirts zijn te koop voor 29,99 euro op de webshop van ‘De Grote Markt’.