Zwembad De Beumkes wordt afgebroken vdt

01 september 2019

18u29 0

Begin volgend jaar wil de stad Scherpenheuvel-Zichem van start gaan met de afbraak van het zwembad De Beumkes. Het gebouw op de Eggersberg, dat al sinds midden 2016 leegstaat, vertoont na een nieuwe scan verdere tekenen van betonrot en moet dus afgebroken worden. “Bovendien is zo’n leegstaand gebouw mikpunt van vandalisme”, zegt waarnemend burgemeester Kris Peetermans (Open Vld). “De afbraak is nu aangevraagd. Wat er met de site zal gebeuren, weten we nog niet. Dat maakt onderdeel uit van het meerjarenplan 20-25 en kadert in RUP-sportinfrastructuur, dus daar willen we de mogelijkheden bekijken.”