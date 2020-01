Zwembad “De Beumkes” maakt plaats voor groene long Kristien Bollen

07 januari 2020

11u33 0 Scherpenheuvel-Zichem De stad Scherpenheuvel-Zichem gaat dit jaar van start met de afbraak van het voormalig zwembad “De Beumkes”. Het gebouw op de Eggersberg, dat al sinds midden 2016 leegstaat, vertoont al enige tijd tekenen van betonrot, een herbestemming van het gebouw zit er helemaal niet in. Dat het gebouw, dat meerdere malen het mikpunt van vandalisme was, zou afgebroken worden was al langer gekend, maar dat is intussen zeer concreet en zal dus zeker dit jaar nog gebeuren. Er zijn alvast plannen voor een wandelpark, het zwembad maakt dus plaats voor een groene long in het centrum.

Het zwembad De Beumkes was financieel zo lek als een zeef. Halverwege 2016 trok het stadsbestuur de stop definitief uit het verlieslatend gebouw. In eerste instantie werd vruchteloos gezocht naar een overnemer en werd nagedacht over een invulling. Het schepencollege nam, toen duidelijk werd dat een herbestemming van het gebouw een onhaalbare kaart was, de beslissing om het af te breken. Wat er in de plaats zou komen, was lang onduidelijk. Maar nu liggen de plannen voor een openbaar park op tafel.

Gronden aankopen

De stad moet nog wel een bestek laten opmaken en een aanbesteding voor de afbraak doen, maar dat het voormalige zwembad nog dit jaar tegen de vlakte gaat, staat als een paal boven water. “Intussen willen we ook nog gronden aankopen. Achter het zwembad is nog een veld, dat is momenteel eigendom van de kerkfabriek. Op die site komt dan alvast een openbaar park, de juiste invulling moeten we nog bekijken”, zegt burgemeester Manu Claes.

Nood aan groene long

Een park dat dus voor wat groen in het centrum zorgt. “We moeten vaststellen dat er in onze stad de laatste jaren heel wat is bijgebouwd”, vertelt de burgemeester. “Er is dus wel een beetje nood aan wat groen. Hoe we het park juist gaan invullen, staat nog niet helemaal vast , dat moeten we eerst globaal bekijken, eventueel met de inbreng van de bewoners. In ieder geval komt er op het terrein van ongeveer anderhalve hectare een wandelpark. Mogelijk integreren we hierin het skateterrein, komt er een speelpleintje voor de allerkleinsten of geven we nog invulling met andere buitenactiviteiten. Dit is dus nog eventjes afwachten. Maar alles zal wel openbaar zijn zodat onze inwoners kunnen genieten van wat natuur in het centrum”.