Zorgparkeren wordt ingevoerd vanaf 1 april 2020 Geert Mertens

10 december 2019

Vanaf 1 april 2020 zal het zorgparkeren in Scherpenheuvel-Zichem ingevoerd worden. Het voorstel werd al voor de derde keer besproken op de jongste gemeenteraad, op initiatief van oppositiepartij N-VA. “Zorgverleners kunnen heel wat kostbare tijd uitsparen dankzij voorbehouden parkeerplaatsen,” zeggen raadsleden Allessia Claes en Annelies Ooms.

“Omwille van de noodzaak en de dringende vraag van zorgverleners om het zorgparkeren in te voeren, brachten we dit voorstel meerdere keren onder de aandacht”, gaan ze verder. “Het gemeentebestuur ging in april 2018 al akkoord om het voorstel van zorgparkeren te onderzoeken. Tot de gemeenteraad van november 2019 werd er met dit voorstel niets gedaan. Er werd geen onderzoek gedaan naar de noodzaak en de toepassing van deze kaart.”

N-VA Scherpenheuvel-Zichem zette daarom het voorstel terug op de agenda. “Op de jongste gemeenteraad werd beslist om het zorgparkeren in te voeren vanaf 1 april 2020. Daarnaast zullen er ook voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverleners worden voorzien. De eerste plaatsen komen in het centrum van Scherpenheuvel.”

De N-VA is zeer tevreden met het resultaat. “Voor zowel onze zorgverleners als onze zorgbehoevenden is dit een win-winsituatie”, aldus Annelies Ooms. De komende maanden zal het bestuur onze inwoners en onze zorgverleners informeren over de mogelijkheden van het zorgparkeren en over de voorbehouden parkeerplaatsen in Scherpenheuvel-centrum. Hoe de procedure van de aanvraag zal gebeuren, moet nog bekeken worden.