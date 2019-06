Zomerkermis start op 27 juli en heeft weer uitgebreide animatie Tom Van de Weyer

23 juni 2019

De zomerkermissen van Scherpenheuvel en Schoonderbuken gaan van start op zaterdag 27 juli. In Scherpenheuvel zullen zo’n 40 attracties staan. De kermispony’s zijn er vanaf dit jaar niet meer bij. De uitbater heeft zijn attractie stopgezet.

Naar goede traditie is er voor beide kermissen een uitgebreid randprogramma. In Schoonderbuken wordt de kermis geopend om 14 uur. Vanaf 16 uur is de Gin Tonic Bar open aan het familieheem. De Foerfuif met dj wordt gehouden om 20 uur bij buurthuis Onderons in de Houwaartstraat 288. Ook zijn er de kleurwedstrijden voor kinderen en de kermiskoersen voor juniors, miniemen en aspiranten.

In Scherpenheuvel treedt Yves Segers op in de kiosk voor de basiliek, dinsdag 30 juni om 19 uur. Donderdag 1 augustus gaat ‘s avonds de Lolands cocktailbar door aan de kiosk. De kermis wordt afgesloten met het muzikaal vuurwerk bij CC Den Egger op vrijdag 2 augustus om 22.30 uur. De beertjesworp voor de kinderen wordt gehouden maandag 5 augustus aan café Het Molenhuis.

Scherpenheuvel-Zichem kreeg in 2017 de Award voor beste kermisstad van België. “Dankzij een goede verstandhouding tussen de kermisuitbaters, onze inwoners en de lokale handelaars wordt de kermis ieder jaar een volksfeest”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V).