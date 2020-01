Zichemseweg twee weken afgesloten

Kristien Bollen

10 januari 2020

08u44 1 Scherpenheuvel-Zichem Zichemseweg tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest is vanaf maandag 13 januari twee weken afgesloten door werken.

Eind oktober startte Aquafin met rioleringswerken in de Zichemseweg in Diest. Tot nu toe bleef er telkens een weghelft van de Zichemseweg open en werd er gewerkt met verkeerslichten. In samenspraak met de stad Diest werd nu beslist om de Zichemseweg vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari volledig af te sluiten voor het doorgaand verkeer. Deze maatregel is nodig om de aannemer meer ruimte te geven voor de werken en zo de veiligheid te vergroten. Fietsers zullen de werken wel nog kunnen passeren. Ook de toegang tot de woningen blijft mogelijk. Het doorgaand verkeer tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest moet vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 24 januari de aangegeven omleidingsweg via de Diestersteenweg volgen.

De komende twee weken werkt de aannemer de riolering verder af en start hij met de wegopbouw. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden mee zitten (geen regen- of vriesweer), is de Zichemseweg eind januari klaar. De toplaag wordt wel nog op een later moment (vermoedelijk paasvakantie) ingepland om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.