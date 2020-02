Zichem sluit carnaval af met een “oproep 2020" en ontsluiert het mysterie van de brief maar nieuwe stoet is zeer onzeker DDH

25 februari 2020

18u54 0 Scherpenheuvel-Zichem Er is dan eindelijk klaarheid over de mysterieuze brief die vorige week in de gemeente werd rondgedeeld en waarin de zogenaamde “Watergrap” een onderzoek vroeg van ieders urine om eventueel ook nog een speekselstaal en eentje van je stoelgang te deponeren bij de dokter of de apotheker. Zoals iedereen wel dacht ging het om een stunt van de “Zichemse Carnavalsvrienden”.

De leden van de carnavalsgroep bekennen eindelijk kleur, ook al dacht iedereen al lang dat zij achter het schrijven zaten. “We geven toe, wij hebben dit geregeld. Maanden geleden zaten we samen en dachten we na over een ludieke pr-campagne. Uiteindelijk kwam dit uit de bus maar wie het verzon, weet ik echt niet meer. Op onze avonden vloeit wel wat drank en, echt waar, ik heb geen idee wie hiermee kwam aandraven”, vertelt één van de carnavalisten, Kris Mues.

Dinsdagavond kwam het carnaval in Zichem tot een apotheose met een ludiek optreden aan de kiosk onder de noemer “oproep 2020”, een optreden waarbij ze alle problemen van het voorbije jaar proberen op te lossen op hun eigen manier. “Natuurlijk is dit ludiek bedoeld en willen we niemand kwetsen. Maar we lachen echt met iedereen hoor en we willen heel zeker niemand kwetsen. Het is maar carnaval, he”, gaat carnavalist Kris Mues verder.

Loempenaapdreef

Kris is ook schoenmaker in de gemeente en toevallig kreeg hij respons op de oproep via de brief. “Iemand stuurde mij een staaltje maar zijn adres was wel een beetje vreemd. Hij woont namelijk in de ‘Loempenaapdreef’ in de gemeente Reet. Zalig toch”, lacht Kris.

Zelf gelooft hij niet meer in een stoet dit jaar nadat die vorig weekend werd afgelast. “Het wordt heel moeilijk om nog een geschikte datum te vinden. Ik begrijp heel goed de zorg van de lokale politie want het moet veilig blijven voor eenieder. Je moet ook rekening houden met de stoeten in de andere gemeenten”, verduidelijkt hij.

Woensdagochtend hebben ze nog de dag van de “lege portemonnees” in de gemeente en wie weet komt er toch nog een stoet.