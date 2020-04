Zestiger kan midden in nacht geen uitleg geven voor zijn aanwezigheid en wordt beboet Kristien Bollen

08 april 2020

11u43 0

Naar aanleiding van een tussenkomst in verband met verdachte handelingen in de Tuinwijk in Scherpenheuvel- Zichem woensdagnacht rond 1.15 uur ging politie over tot de controle van een 60-jarige bestuurder uit Herselt. Deze man kon geen zinnige uitleg geven voor zijn aanwezigheid. Hij kreeg alvast een pv voor een nodeloze verplaatsing.