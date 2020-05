Zanger en striptekenaar Pies lanceert nieuw album: “Opgedragen aan overleden uitgever vorige strips!” Geert Mertens

19 mei 2020

07u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Zopas verscheen het derde deel van de stripreeks Beelzeburps, Derailed. Geestelijke vader is Peter ‘Pies’ Laeremans uit Scherpenheuvel. Naast zijn werk bij de NMBS is hij ook striptekenaar en zanger. Hij is de frontman van de hardcoregroep Capital Scum die al 35 jaar bestaat en een grote naam is in het wereldje. De nieuwe strip is opgedragen aan zijn overleden Nederlandse kameraad Ronald De Leeuw.

“Ik ben op heel jonge leeftijd begonnen met tekenen”, vertelt Peter. “Mijn oudere broer, Larrie, was een veel betere tekenaar. Dat motiveerde me om ook aan de slag te gaan. Ik had een voorliefde voor fictieve monsters. Als tiener maakte ik strips met als hoofdpersonage Gaviaalman, een soort superheld in een krokodillenkostuum. Ik liet de tekeningen kopiëren en bundelde ze toen al tot een heus stripverhaal.”

Begin deze eeuw begon Pies opnieuw met het tekenen van drieluik cartoons. Die postte hij op Facebook. “Het bleek een groot succes en er kwam enorm veel reactie op”, lacht hij. “Ik zocht een naam voor mijn nieuwste creatie: een gele demon. Uiteindelijk kwam ik, samen met mijn online fans, op Beelzeburps uit: Beelze van de duivel Beëlzebub en burps van het geluid van een boertje.”

Kerel van goud

Eén van zijn vrienden, Ronald De Leeuw uit het Nederlandse Alkmaar, stelde Peter voor om de cartoons te bundelen tot een album in de drukkerij waar hij werkte. “Zo zagen Beelzeburps Unleashed in 2013 en Beelzeburps Delirium in 2014 het daglicht”, voegt hij eraan toe.

Beide strips waren een groot succes bij vrienden, collega’s, familie en fans. “Helaas kreeg Ronald te maken met een vreselijke ziekte”, zucht hij. “Na enkele jaren verloor hij de strijd. Drie jaar na het heengaan van mijn makker is er nu Beelzeburps Derailed. De strip is opgedragen aan Ronald. Hij was een kerel van goud en ik zal hem nooit vergeten!”

Wie de strips wil lezen, moet wel oppassen voor kindjes. “Het is pikante tooghumor en dus 16 plus”, legt hij uit. Binnenkort, als het toegelaten is door corona, volgt er een signeersessie in jeugdhuis ‘t Perron in Testelt. Ook op 13 september zal Pies van de partij zijn op Aalst Stript. De strip is uitgegeven in eigen beheer. Bestellen kan door een mailtje te sturen naar pies@skynet.be