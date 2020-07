Wordt Scherpenheuvel-Zichem ‘De Warmste Vakantieplek’ van Vlaanderen? Kristien Bollen

01 juli 2020

10u34 0 Scherpenheuvel-Zichem Deze zomer gaan HLN en VTM Nieuws op zoek naar de leukste en gezelligste plek, oftewel ‘De Warmste Vakantieplek’ in heel Vlaanderen. Op zaterdag 4 juli willen we met de drone vastleggen hoe warm het vakantiegevoel in Scherpenheuvel-Zichem wel is. Kom jij ook langs aan de Basiliek ?



Een maand lang doorkruist onze drone het hele land, op zoek naar ‘De Warmste Vakantieplek van Vlaanderen’. We zouden daarom graag enkele boodschappen filmen waaruit blijkt dat Scherpenheuvel-Zichem voor jullie de leukste gemeente is om te vertoeven.

Concreet

We spreken af om 16 uur aan de toegangsbaan van de Basiliek van Scherpenheuvel en alles gebeurt op veilige afstand en met respect voor de coronamaatregelen.

Iedereen is welkom: kinderen, volwassenen, vrienden en familie. Breng gerust een spandoek of iets dergelijk mee, met een of enkele woorden op, waar jouw liefde voor Scherpenheuvel-Zichem afstraalt

Toon bij jouw thuis met een boodschap van een of enkele woorden jouw liefde voor Scherpenheuvel-Zichem: spandoeken, stoeptekeningen, of gewoon extreem gezellige, zomerse taferelen (barbecue, zwembad, …)

De uiteindelijke video komt in VTM Nieuws en op de website van Het Laatste Nieuws. Je kan ook foto’s en filmpjes opladen of een gemeente nomineren via www.hln.be/challenges.

Wie weet komen we jouw filmen !

Reageer in de comments of je aanwezig bent om 16 uur aan de Basiliek!

Reageer ook met jouw specifieke boodschap en adres (en eventueel een. foto), en wie weet komen we wel bij jou op locatie filmen!