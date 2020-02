Woonkamers voor huiskamerconcerten gezocht Geert Mertens

02 februari 2020

14u28 0 Scherpenheuvel-Zichem Heb je een woonkamer die de ideale setting zou zijn voor een intiem huiskamerconcert? Het cultuurcentrum Den Egger biedt dit voorjaar, in samenwerking met Funtime en de Intergemeentelijke culturele samenwerking van Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem (IGCS), originele huiskamerconcerten aan.

“Met dit concept haal je letterlijk één of meerdere muzikanten in huis”, luidt het. “Een originele manier om bij jou thuis samen met vrienden of familie iets te vieren of gewoon voor de gezelligheid samen te genieten van een concert. Het enige waarover je moet beschikken, is een voldoende grote ruimte. Dat kan een woonkamer, hobbykamer of veranda zijn. Een privé-concert in je eigen leefomgeving, het is ongetwijfeld een activiteit waar nog jaren over gepraat wordt.”

Onder meer Melting Baskets, Ruth, Hans Roofthooft, Red Cloud en Boys of Basf zitten in de werking. Wie interesse heeft om zijn of haar huis open te stellen, kan voor 22 februari contact opnemen met Den Egger: david.stalmans@denegger.be.