Woning beschoten in Messelbroek: eerder werden ook al haatberichten geverfd op huis Kristien Bollen

20 augustus 2020

11u54 0 Scherpenheuvel-Zichem Op de Tieltsebaan in Messelbroek bij Scherpenheuvel-Zichem is gisterenavond een woning beschoten.

Bij het schietincident geraakte gelukkig niemand gewond. Zowel over de daders als het motief is voorlopig niets geweten. De eigenaar van het huis verblijft in Thailand waar hij al een tijdje vastzit door de coronacrisis.

De politie en het labo kwamen ter plaatse, het parket voert een onderzoek.

Later meer.