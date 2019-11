Wie heeft papegaai Lorre gezien? Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

17u09 0 Scherpenheuvel-Zichem In Zichem is zowat iedereen op zoek naar Lorre. De blauw-gele ara-papegaai van de familie Alen is spoorloos sinds maandag 28 oktober. “We missen hem heel hard. Wie hem kan lokken in een afgesloten ruimte, kan rekenen op een beloning van 50 euro!”, zegt Kim Alen.

Aan de Egelstraat in Zichem is Lorre op 28 oktober rond 13.30 uur gaan vliegen. “Hij heeft eerst nog toertjes gedaan boven het huis, maar wat later is hij dan toch verder gevlogen en is onze zoektocht begonnen”, zegt Kim. “We weten dat hij drie dagen in de Heidebos op de Keiberg gezeten heeft en daarna richting voetbalveld getrokken is. We hoorden hem krijsen, maar geraakten niet tot bij hem omdat hij hoog in de bomen zit.”

Vriendje James mist haar

De zoektocht gaat ook ’s nachts verder. “We willen hem absoluut terug, want hij wordt heel hard gemist, zeker door zijn vriendje James, een roodstaartpapegaai. Ook Hanne, de dochter van mijn broer, en mijn dochter Zoë, willen heel graag Lorre terugvinden. Gelukkig weten we dat hij sinds donderdag al een heel stuk lager in de bomen vertoeft, zelfs op de daken van de mensen. Afgelopen zaterdag kregen we een telefoontje dat hij op de Vest in Zichem gezien is, waar mensen met kippen wonen. Daar zal hij eten vinden.”

Lorre is nog maar vijf maanden oud. “Hij kan alleen nog maar krijsen”, weet Kim. “Hij is ook geringd.”

Kim en haar familie doen graag een oproep naar alle mensen in Zichem en omgeving om uit te kijken naar Lorre. “Hem pakken zal moeilijk zijn, maar misschien kan hij met eten gelokt worden naar een afgesloten ruimte. Wij komen dan meteen langs om hem te vangen”, zegt Kim. Tips kunnen gemeld worden op het nummer 0479/80.38.83.