Werkstraf na slagen op pingpongtornooi KAR

19 maart 2020

Een man uit Langdorp heeft een werkstraf van zestig uren gekregen voor slagen op een pingpongtornooi in een jeugdhuis in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) drie jaar geleden. Bart Z. kwam er zijn stiefzoon verdedigen die in een ruzie betrokken was geraakt. De stiefvader deelde er een slag met de vlakke hand uit en zou ook een stamp hebben gegeven aan het slachtoffer. Daarna pakte hij uit met een vlindermes en bedreigde hij iemand.

Volgens het parket was een straf van zes maanden op zijn plek. De verdediging van de man vroeg om een werkstraf en die vraag kon door de rechter worden ingewilligd. De rechtbank hield het op zestig uren taakstraf voor de slagen en de bedreigingen. De stiefzoon werd aanvankelijk ook gedagvaard voor slagen en verwondingen, maar hij kreeg de vrijspraak.