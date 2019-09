Werkmateriaal van werf gestolen Kristien Bollen

19 september 2019

14u04

Een werknemer stelde woensdagnamiddag rond 16 uur vast dat er was ingebroken in een bouwwerf gelegen op de Noordervest in Scherpenheuvel-Zichem. De daders verschaften zich op onbekende wijze toegang tot een afgesloten kamer en hieruit werd duur werkmateriaal gestolen.