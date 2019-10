Werken aan parking achter Mariahal opnieuw uitgesteld Geert Mertens

26 oktober 2019

21u58 8 Scherpenheuvel-Zichem Het eerste gedeelte van de parking achter de Mariahal moest klaar zijn tegen de start van het bedevaartseizoen (1 mei), maar dat zal wederom niet lukken. De werken zijn namelijk nog maar eens uitgesteld. De werken zijn nu pas voor het voorjaar gepland.

De parking achter de Mariahal blijft een doorn in het oog van veel bezoekers aan het bedevaartsoord. Het terrein ligt bezaaid met putten en door het ontbreken van enige vorm van belijning plaatsen de automobilisten hun wagens veel te ver van elkaar. Vaak staat het terrein eivol maar zou er, bij efficiënter parkeren, nog veel plaats zijn. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil de situatie aanpakken en wil er een parking inrichten met 180 afgebakende plaatsen. Daarvoor stelde de VLM het plan ‘Poort Scherpenheuvel’ op.

Het project kost ongeveer 770.000 euro. Het was de bedoeling dat het terrein dit jaar al gebruikt kon worden. “Het zou een mirakel zijn mocht dat lukken”, klonk het vorig seizoen in Scherpenheuvel. Dat is dus niet gebeurd...

“De werken schoven op naar het najaar maar ik heb zopas vernomen dat de aannemer ergens anders aan de slag is”, zegt pastoor Luc Van Hilst. “Daardoor wordt er pas in het voorjaar van 2020 gestart. Het eerste gedeelte van de parking moet klaar zijn tegen de start van het bedevaartseizoen.” Het gaat om het hellend terrein aan het Spordel. Dat is goed voor 52 plaatsen. De parking sluit aan op het pad naar de lagere school. Nadien - op 1 augustus - wordt de grote vlakte aangepakt. Hier wordt plaats voorzien voor 128 wagens. De helling van steenpuin wordt afgegraven. Voor de basiliek komt er ook een grote fietsenstalling.