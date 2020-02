Werken aan parking achter basiliek van start Kristien Bollen

04 februari 2020

De eerste fase van de werken, namelijk een nieuwe parking voor 50 plaatsen ter hoogte van Spordel, aan de parking aan de achterzijde aan de basiliek zijn gestart. Die werken worden afgerond tegen 15 april. Tijdens de piekperiode van het bedevaartseizoen worden geen werken uitgevoerd.Tussen 15 april en 15 augustus kan men de grote parking blijven gebruiken.

Midden augustus wordt gestart met de tweede fase, namelijk de vernieuwing van de bestaande parking voor 130 parkeerplaatsen. Einde van de werken is voorzien in de loop van november 2020.

Schoolomgeving veilig houden

Om werfverkeer in het centrum van Scherpenheuvel te vermijden en voor een veilige schoolomgeving wordt de werf ontsloten via de Diestsestraat (N10 Diest-Scherpenheuvel) en Spordel. Ook werd in de Rozenkranslaan door een bereidwillige buurman parkeergelegenheid ter beschikking gesteld voor het woon-school verkeer. Ook dat komt de verkeersveiligheid ten goede.

Kostprijs

De werken kaderen in het Landinrichtingsproject Poort Scherpenheuvel en worden uitgevoerd in opdracht van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) in samenwerking met de kerkfabriek (eigenaar) en de stad. Kostprijs van de heraanleg is 770.000 euro waarvan 540.000 betaald door VLM, 205.000 door de kerkfabriek en 25.000 door de stad.