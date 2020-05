We mogen weer lekken in de ‘lekdreef’



DDH

08 mei 2020

Maandagnamiddag om 14 uur mogen de ijskarren weer worden opgesteld langs de zogenaamde lekdreef in Averbode. Aangezien die op de grens ligt van Tessenderlo en Scherpenheuvel-Zichem namen beide burgemeesters dit besluit en nemen ze samen een aantal maatregelen om alles in goede banen te leiden.

De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag het licht op groen voor de ambulante handel en daarom besloten burgemeesters Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem en Fons Verwimp van Tessenderlo om ook de ijskarren langs de zogenaamde ‘lekdreef’ aan de abdij van Averbode weer toe te laten.

Die werden bij het begin van de crisis verboden maar mogen nu dus weer ijs verkopen. “ Om de social distancingregels te garanderen worden nadarhekken opgesteld ter hoogte van de ijskarren. Dat gebeurt op maandag 11 mei in de voormiddag zodat de ijsventers in de namiddag aan de slag kunnen”, legt Manu Claes uit. Klanten moeten sowieso anderhalve meter van mekaar blijven en de politie zal erop toezien dat iedereen zich aan die regel houdt. De omgeving rond de abdij is één van de drukst bezochte wandelpunten van Vlaanderen.