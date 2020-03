Waterpeil Demer alarmerend hoog, maar alles blijft onder controle DDH

14 maart 2020

22u29 1 Scherpenheuvel-Zichem Het was ook vrijdagavond weer even alle hens aan dek in Zichem. Het peil van de Demer flirtte weer met de alarmdrempel maar uiteindelijk bleef alles onder controle. Het bericht zette burgemeester Manu Claes zelf op zijn facebookpagina.

Het peil van de Demer in Zichem flirtte vrijdag met de alarmdrempel van 18,60 meter maar sindsdien daalt het peil weer langzaam. “De natuurlijke overstromingsgebieden, zoals het Melkbroek in Testelt hebben hun werk gedaan. De brandweer pompt in Zichem, tussen de twee Demerbruggen, het rioleringswater in de Demer tot het Demerpeil gedaald is tot 18,50 meter. Het probleem is dan ook van de baan. Nu nog de coronacrisis bezweren” reageert burgemeester Manu Claes.