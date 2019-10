Wat gaat er de komende jaren allemaal veranderen in Scherpenheuvel-Zichem? Stadsbestuur is klaar met beleidsplan Vanessa Dekeyzer

03 oktober 2019

11u17 5 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem heeft haar beleidsplan voor 2020-2024 klaar. Het bestuur van CD&V en Open Vld gaat voor een veilig, warm, leefbaar, duurzaam en bruisend Scherpenheuvel-Zichem waar het goed is om te leven, te werken en zich te ontspannen, klinkt het. Hoe ze dat gaan realiseren, vatten we voor u even samen.

1. Leefbare stad

Wat betreft het openbaar domein wil de stad nog meer camera’s inzetten om sluikstorten tegen te gaan en tegelijk een ‘stewardship’ opstarten, waarbij inwoners en verenigingen worden aangemoedigd om delen van het openbaar domein mee schoon te houden. De begraafplaatsen moeten evolueren naar begraafparken en men denkt aan de inrichting van een hondenlosloopweide. Naar milieu toe wil het bestuur investeren in zonnepanelen op een aantal openbare gebouwen en in bijkomende elektrische laadpalen voor auto’s evenals extra oplaadpunten voor fietsen. Rond de stations komen er mobipunten waar ook een aanbod van elektrisch aangedreven vervoer voorzien wordt en de straatlampen krijgen ledverlichting. Op gebied van omgeving wil de stad een bijkomend bedrijventerrein creëren en worden de mogelijkheden onderzocht voor de herlocalisatie van het stadsmagazijn. In het kader van de ontwikkeling Zuidervest wordt de onmiddellijke omgeving van het stadhuis vernieuwd.

2. Bruisende stad

Er is zowel behoefte aan bijkomende ruimte om recreatief te bewegen als om te spelen. Maar ook aan een groene long, klinkt het. “Het centrum van Scherpenheuvel kende de jongste tijd een belangrijke uitbreiding wat woongelegenheden betreft”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De aanleg van een stadspark met onder meer een wandelzone, petanquebanen, picknickruimte, speeltuigen, skatepark, outdoor fitnesstoestellen, hondenlosloopweide en multifunctionele sportterreinen, dient op stapel gezet te worden op de site van het vroegere zwembad aangevuld met de achterliggende gronden op de Eggersberg. Een inrichtingsplan voor deze site wordt opgemaakt om het stadspark volgens een vooropgestelde timing en planning in te vullen tijdens deze beleidsperiode. Hierbij wordt ook afgetast welke andere nieuwe toekomstige ontwikkelingen op de lange termijn mogelijk zijn bijvoorbeeld wat betreft nieuwe gebouwen en terreinen voor sportbeoefening.”

3. Veilige en verkeersveilige stad

De stad wil het gebruik van mobiele camera’s voor nummerplaatherkenning (ANPR) verder uitbreiden. “Overdreven snelheid is een algemeen terugkerend probleem dat sterk leeft bij de bevolking. Er wordt daarom bijkomend ingezet op handhaving: nog meer snelheidscontroles en verhoogde inzet van snelheidscamera’s”, aldus burgemeester Claes. “Het parkeerbeleid in de toeristische centra wordt aangepast. Bedoeling is dat bezoekers een beperkte bijdrage leveren voor het parkeren. Hierbij wordt gedifferentieerd tussen centrumparkings en randparkings. Voor het centrum van Scherpenheuvel geldt het principe: kort parkeren in het centrum aan een hoger tarief en lang parkeren op de randparkings aan een lager tarief. Voor onze eigen inwoners blijft parkeren gratis. Hiervoor komt een modern systeem dat je nummerplaat registreert. Een systeem van bewonersparkeren wordt ingevoerd en parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers worden voorzien.”

4. Economische en toeristische stad

Er wordt gedacht aan de oprichting van een raad voor lokale economie en een eventuele uitbreiding van de markt bijvoorbeeld in Zichem en Averbode. “Wij verwachten veel van de realisaties in het kader van het Sigmaplan in de Demervallei. De beleving van de natuurgebieden gaat sterk verhogen eens de acties naar recreatief medegebruik op punt staan. De fietsbrug over de Demer aan de Kerkendijk zal een erg grote impact hebben. In het kader van het Landinrichtingsproject (LIP) ‘Poort Scherpenheuvel’ wordt samen met de kerkfabriek de parking achter de basiliek vernieuwd en heringericht voor een 150-tal parkeerplaatsen. De zeven bedevaartroutes naar Scherpenheuvel worden in ere hersteld. Voor de buurtwegen en trage wegen wordt een visie opgemaakt waarbij een groot aantal bewegwijzerd en bewandelbaar gemaakt wordt en andere afgeschaft worden. Huize Ernest Claes wordt aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers en als startplaats voor wandelingen naar de Demerbroeken en er komt een erfgoedwandeling in Zichem met een voetgangers-en fietsersbrug tussen het station en de site van de Hemmekes.”

5. Het financiële plaatje

Koken kost geld. “Het investeringsritme kwam de voorbije zes jaar op een lager peil te liggen, logisch gelet op de vroegere inspanningen”, zegt burgemeester Claes. “Binnen de investeringsplanning werd absolute prioriteit gegeven aan de projecten die gesubsidieerd worden zodat de financiële inbreng van de stad kon ingeperkt worden. Ook nu zullen we sterk inzetten op het maximaal verkrijgen van subsidies al zal ons eigen investeringsritme ook opgeschroefd worden.” Eind 2013 bedroeg de schuld 58,3 miljoen euro of 2.540 euro per inwoner. Eind 2018 is de schuld gedaald tot 36,4 miljoen euro of 1.587 euro per inwoner. “De schuld wordt in de volgende jaren verder afgebouwd”, besluit de burgemeester.