Wagen knalt tegen paal, passagier gewond Kristien Bollen

15 juli 2019

13u06 10

Op de Schransstraat in Scherpenheuvel-Zichem kwam het vrijdagnamiddag rond 16 uur tot een aanrijding. Een bestuurder, een 18-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, verloor in een bocht de controle over zijn voertuig. De wagen eindigde tegen een betonnen paal. Een passagier, een 16-jarig meisje uit Tielt-Winge, werd lichtgewond.