Wagen in beslag genomen van bestuurder met rijverbod Kristien Bollen

08 juli 2019

16u54 3

Een interventieploeg van Demerdal-DSZ is zondagnacht rond 2 uur overgegaan tot de controle van een bestuurder in de Basilieklaan in Scherpenheuvel-Zichem. De 40-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem bleek te sturen tijdens een lopend rijverbod. Het voertuig werd in opdracht van het parket geïmmobiliseerd en getakeld.