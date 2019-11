VZW Buurthuis Onderons trekt aan alarmbel om voortbestaan Kristien Bollen

17 november 2019

16u20 0 Scherpenheuvel-Zichem De VZW Buurthuis Onderons is zoveel meer dan een buurthuis. Niet enkel kan je er gezellig een babbeltje komen slaan, bezielster Conny Valvekens en heel wat vrijwilligers voorzagen het afgelopen jaar al een honderd-tal mensen van voedsel, organiseerden knutselnamiddagen voor kinderen en kaartnamiddagen voor de ouderen. De VZW krijgt geen enkele subsidie of ondersteuning van stad of overheid. “Dit jaar kunnen we nog een Sinterklaasfeest voor de kinderen organiseren, een kerstfeest voor de ouderen zit er momenteel helaas niet in. We zijn héél dringend op zoek naar sponsors; hopelijk komt de Kerstman alsnog”.

Conny is al enkele jaren actief in het vrijwilligerswerk. “Door dat vrijwilligerswerk zag ik nog heel wat gaten in de gekende “vangnetten” van onze samenleving. Er zijn genoeg situaties gekend van (alleenstaande) ouders die net geen aanspraak op het OCMW kunnen doen. Die mensen leven in armoede en kunnen nergens terecht. Niet enkel de “financiële armoede” is meer aanwezig dan we denken, ook de eenzaamheid is een ernstig gegeven” vertelt Conny. Net om deze mensen te helpen richtte ze in september 2018 deze VZW op.

Zeven op zeven

Intussen heeft het buurthuis onderdak in de voormalige KLJ-gebouw in Schoonderbuken, die zaal huren ze van de stad. Conny en haar vrijwilligers plaatsen er een nieuwe keuken en toiletten. In het lokaal is echt iedereen welkom. “Op maandag en donderdag van 10 tot 17 uur is iedereen welkom voor een gezellige babbel. Op Woensdag is er van 14 tot 17 uur de kindernamiddag. De kinderen knutselen of maken samen eens soep. Ook op het eind van iedere activiteit is er iets van warm eten voorzien, gaande van hamburger tot een gezonde hap. Vrijdag kunnen ‘s avonds van 18 tot 23 de jongeren hier terecht. Anders ‘hangen’ die jongeren op straat en dat willen we vermijden. Er heerst hier wel een nultolerantie op drank en drugs. Op zondag van 13 tot 18 uur is er de kaartnamiddag. Op dinsdag en zaterdag doen we ook nog huisbezoeken. Ook al is het buurthuis laagdrempelig, toch is er bij velen nog schaamte en terughoudendheid. Achter de schermen gaan we dus aan huis en overlopen hun situatie, geven hen advies en begeleiden hen bij welke diensten ze eventueel wel terecht kunnen.”

Drempel overwinnen

Stephanie Gielen (33) en haar partner leven van een invaliditeitsuitkering, al werkt Stephanie nog deeltijds. In hun nieuw samengesteld gezin zijn vier kinderen. Sue Najja (40) is een alleenstaande moeder met drie kinderen die lijdt aan een spierziekte. Beiden maken ze gebruik van de voedselbedeling én het buurthuis. “Het was inderdaad een moeilijke stap om je schaamte te overwinnen. Je leeft eigenlijk in armoede maar wil dat niet laten zien. De grootste kosten gaan uit naar de huur, water, elektriciteit, schoolkosten enz. Besparen doe je dan op eten, kledij, hobby’s voor de kinderen. Dankzij de voedselbedeling kan je eens iets anders op tafel zetten dan werkelijk het allergoedkoopste uit de Aldi. Het is eens fijn als je je kinderen een stukje youghurt of een vers stuk fruit kan geven. Voordien was dat ondenkbaar”. zeggen beide moeders die gebruik maken van het buurthuis om eens een babbeltje te komen slaan. “Je kan hier werkelijk met al je vragen terecht. Op je privicy kan je ook rekenen, die vrijwilligers geven ons werkelijk raad en daad; niet van ‘je hebt dat document nodig en kom later maar eens terug’. Ook is het eens fijn om met andere moeders of mensen te spreken. Allen, mensen die je situatie begrijpen. Op woensdag kunnen onze kinderen hier terecht, spelen ze spelletjes en ze krijgen gratis te eten en te drinken. Al deze dingen zijn een enorme ondersteuning voor ons. Zo kunnen we niet enkel onze kinderen iets extra aanbieden, we krijgen een beetje ‘ademruimte’ om onze (financiële) situatie terug op de sporen te krijgen” vertellen Stephanie die vanaf het bestaan van het buurthuis er gebruik van maakt en Sue die pas enkele maanden geleden de moed vond om met haar problemen naar buiten te treden.

Eenzaamheid

Het is helaas niet enkel armoede waar velen mee onder de radar blijven. “Er zijn heel wat (ouderen) die weinig of geen sociale contacten meer hebben. Dat kan zijn omdat ze minder mobiel zijn, geen eigen vervoer hebben of wat dan ook. Ook voor hen willen we een steun zijn. Het komt dus wel vaker voor dat we mensen gewoon bij hen thuis gaan ophalen. Het doet enorm deugd als je die mensen dan terug ziet openbloeien. Zo was er eens een dame, een weduwe, die een brommobiel in haar garage had staan maar er niet mee kon rijden. Ze kwam amper buiten. Een van onze vrijwilligers leerde haar hiermee de baan op te gaan. Nu is ze amper nog thuis” lacht Conny.

Tweedehandswinkel

Intussen werd er “het Snuffelhoekje” geopend, een tweedehandswinkel in de Groenstraat 9in Scherpenheuvel. “Hier kunnen mensen kledij en andere tweedehandsspullen zoals huisraad kopen aan een prikje van een cent. Een kringwinkel zijn we helemaal niet. Essentiële huisraad en vooral kledij bieden we aan, én nog stukken goedkoper dan een kringwinkel. Mensen in nood moet je verder kunnen helpen” aldus Conny en Gilberte die de winkel open houdt op woensdag van 13 tot 16 en zaterdag van 10 tot 14 uur.

Zelf dringen nood aan steun

Om dit allemaal gedaan te krijgen stopte de VZW vooral eigen middelen in de werking. “Verder hebben we zowat heel de zomer gaan tappen op festivals, voor een 20 à 30 euro per dag om geld in de kas te krijgen” zucht Conny. Voedsel kopen we voornamelijk zelf aan, al hadden we een buurtwinkel waar we regelmatig voedsel van kregen om te bedelen. Helaas sluit deze zaak volgende week haar deuren. We kunnen deze werking echt niet enkel doen met een wafelverkoop of een spaghetti-avond. Sponsors en voedsel zijn dan ook van harte welkom”.

Wie de VZW het Buurthuis Onderons wil steunen kan dat op het rekeningnummer BE95363174223558 of kan Conny Valvekens contacteren op het nummer 0491 13 55 61.