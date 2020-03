Vzw Argo Live zamelt geld in om huur van fietscafé te kunnen betalen: “Deponeer koperen muntjes in brievenbus!” Geert Mertens

22 maart 2020

11u43 0 Scherpenheuvel-Zichem Nog koperen muntjes van 1 of 2 eurocent op overschot? Deponeer ze dan in de brievenbus aan de Monseigneur Bremsstraat in Testelt. De opbrengst is bestemd voor het recreatiedomein en fietscafé ‘Welkom thuis’ in Rillaar van de vzw Argo Live. Door de coronacrisis zit ook zanger Argo Puelinckx met de handen in het haar. Met de actie zamelt de vzw achter het domein geld in.

“Veel cafés hebben van hun brouwer te horen gekregen dat ze een maand vrijgesteld worden van huur”, zucht Argo. “Wij dus niet aangezien we niet van een brouwer afhangen. Ik kreeg van onze huurbaas via sms te horen dat ze geen financiële instelling zijn toen ik informeerde wat er voor ons mogelijk is. De huur blijft gewoon doorlopen. Dat had ik nooit verwacht en raakt me zeer diep. Nochtans zitten ook wij zonder inkomsten. We hadden net vijf nieuwe vaten aangesloten toen het nieuws kwam dat we moesten sluiten. Tegen de tijd dat we terug mogen openen, zijn deze slecht.”

Peuterspeeltuin

Normaal komen in het voorjaar ook veel leveranciers langs. “Ze doen dan allerlei acties: twee bakken frisdrank kopen, eentje gratis”, voegt hij eraan toe. “Dat valt nu allemaal weg. Ook weten we niet wanneer de investeringen zullen opbrengen. We hebben pas een nieuwe peuterspeeltuin met miniatuurglijbanen geïnstalleerd. Normaal begint de stroom naar het fietscafé rond deze tijd op gang te komen. We weten niet wat het over een maand, laat staan twee maanden gaat zijn. Het coronavirus kan nog lang in ons land blijven.”

Ondertussen is de vzw Argo Live gestart met een inzamelactie om toch wat geld in het laatje te brengen om de huur al te kunnen betalen. “Iedereen kan koperen munten in een zakje of enveloppe in de brievenbus deponeren”, legt hij uit.

Camera

“Deze kunnen we dan inruilen. We koppelen hier ook een actie aan. Iedereen die naam en adres vermeldt op de enveloppe maakt kans op één van onze 25 regionale prijzen. Daarnaast krijgen ze ook een uitnodiging om naar ons vat te komen als ‘Welkom thuis’ terug open gaat. Daarvoor kunnen we rekenen op onze sponsors. In nood leer je echte vrienden kennen. Deze les heb ik, na 27 jaar, wel geleerd.”

Ondertussen zit zanger Argo ook thuis te wachten tot het coronavirus voorbij is. “Ik ken momenteel nog niemand die besmet is maar ik vermoed dat veel mensen het ook niet willen zeggen”, zegt hij. De brievenbus staat aan de Monseigneur Bremsstraat 26 in Testelt. “Of we niet bang zijn dat het geld gestolen wordt? We ledigen ze regelmatig én er hangt ook een camera om mensen met foute plannen af te schrikken.”

Vanaf eind dit jaar is Argo ook terug te boeken voor shows. Hij treedt op met enkele papegaaien, komische typetjes en een nieuw liedje van zijn mama die ondertussen 77 jaar is.