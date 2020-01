Vrouw verwaarloost 35 katten Kim Aerts

20 januari 2020

16u00 0 Scherpenheuvel-Zichem Een vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem heeft een levenslang verbod op het houden van dieren opgelegd gekregen nadat ze haar 35 katten verwaarloosde.

Patricia G. had van januari 2017 tot april 2019 in haar huis in deelgemeente Messelbroek niet minder dan 35 poezen rondlopen. De dieren waren in zeer onhygiënische omstandigheden gehuisvest. Zo zorgde de eigenares niet voor medische opvolging bij oorinfecties, tandontstekingen en niesziektes. De beesten waren veel te mager door onvoldoende en onaangepaste voeding. Dat bleek onder meer bij controle door de inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Naast het levenslang verbod op het houden van dieren kreeg ze ook een boete van 800 euro.