Vrijwilligers Sint-Vincentius krijgen waardering van de stad Kristien Bollen

01 maart 2020

Sint-Vincentius Scherpenheuvel is met een enthousiast team van vrijwilligers steeds in de weer voor de minstbedeelden. Twee keer per maand is er voedselbedeling. Verdere stellen zij gratis kleding, huisraad, schoolgerief en speelgoed ter beschikking van de armen. “Zij helpen zo een 200-tal mensen in onze stad. Zij werken discreet en dienstbaar, in de luwte, zichzelf wegcijferend. Ik ging hen groeten in Den Tember. Zij waren daar druk bezig met de voedselbedeling. Zo een gedreven team van enkel vrijwilligers verdient onze waardering”, zegt burgemeester Manu Claes op de Internationale complimentendag.