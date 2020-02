Vreemde brief wellicht uitgelegd tijdens Zichems carnaval DDH

20 februari 2020

Dat ze in Zichem nog altijd “de mannekes van plezier zijn” bewezen ze deze week al met een ludieke brief in de bus. Dit weekend barst het carnavalplezier echt los en wellicht komt het antwoord op het waarom van de brief dan ook aan het licht.

De carnavalsweek wordt ingezet met een kindercarnavalsstoet vrijdag om 13.30 uur en zaterdag trekken de gekke bekken door de straten in de Keiberg, een gehucht van Zichem. Aansluitend wordt daar een koning gekozen. Zondag gaat dan de grote stoet in Zichem door de straten voor de veertigste keer maar hier komen geen winnaars noch verliezers uit. In Zichem doen ze namelijk niet aan wedstrijden en verkiezen ze geen mooiste of beste praalwagen. Maandag is er dan weer een kindercarnaval in zaal “De Hemmekes” waar ze een vierhonderdtal kinderen verwachten die strijden voor de titel van prins en prinses. ’s Avonds trekken de ouders van café tot café.

Dinsdag is het “vette dinsdag” en dan treden de zogenaamde “Boerenkeutels en Bierbuiken” op om 18 uur aan de kiosk. Wellicht heeft de vreemde brief die onlangs in de bus viel hiermee te maken en krijgen we dan het antwoord op het hoe en waarom van dit schrijven. Woensdag tenslotte eet iedereen spek met eieren op de zogenaamde dag van de “lege portemonnee”.