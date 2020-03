Voorbereidende werken voor erfgoedwandeling Zichem gingen van start DDH

06 maart 2020

16u16 0 Scherpenheuvel-Zichem De voorbereidende werken voor de realisatie van een erfgoedwandeling in Zichem en omgeving zijn de voorbije dagen van start gegaan. De speeltoestellen aan zaal ‘De Hemmekes’ te Zichem werden uitgegraven en worden de komende dagen verplaatst naar de andere kant van de site. Er komen ook nieuwe verbindingswegen die deel zullen uitmaken van de erfgoedwandeling.

“Het verplaatsen van de speeltoestellen kadert binnen de herinrichting van de site door de ‘Vlaamse Landmaatschappij’ en het ‘Regionaal Landschap Noord Hageland vzw’. De toestellen komen nu tussen de Demer en de zaal ‘De Hemmekes’ te staan”, legt burgemeester Manu Claes uit.

Het verplaatsen van de toestellen is nodig omdat er op de site een aantal nieuwe verbindingspaden worden aangelegd. “Er komt in Zichem en omgeving een erfgoedwandeling met als thema Ernest Claes en ‘De Witte van Zichem’. Die werken zouden volgend jaar gebeuren maar de voorbereidende werken gebeuren nu dus al. Langs de route komen er ook belevingsmomenten. Eigenlijk is het de bedoeling om op een ludieke manier de stad te ontdekken en iets bij te leren. En dat niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen”, gaat Claes verder. Wanneer de speeltuigen precies verplaatst worden kan de burgemeester niet zeggen, maar “in elk geval de komende dagen”.