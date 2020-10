Volksvertegenwoordiger Allessia Claes bezoekt Kattenhuis in Scherpenheuvel: “Deze vrijwilligers verdienen een hart onder de riem” DDH

02 oktober 2020

10u49 0 Scherpenheuvel-Zichem Ter gelegenheid van Werelddierendag, op zondag 4 oktober, bracht Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem Allessia Claes (N-VA), samen met enkele leden van de lokale afdeling, een bezoek aan Kattenhuis Vergeet-Me-Nietje. Daar worden volwassen katten opgevangen. “Ik ben onder de indruk van het werk Valerie Smets, Alette Sinninghe en de vele vrijwilligers leveren.”

Jaarlijks belanden meer dan vijftigduizend dieren in erkende asielen, op zoek naar een nieuwe thuis. In Kattenhuis Vergeet-Me-Nietje verblijven vijf katten in twee chalets omdat de dieren, om verschillende redenen, niet meer geplaatst kunnen worden. “Medische redenen, angstige katten... In ons kattentehuis zijn ze veilig en worden ze voor de rest van hun leven verzorgd en vertroeteld. Daarnaast hebben we nog twee zwervertjes die bij ons komen eten en slapen, maar verder hun weg gaan”, lezen we op de website.

Volwassen dieren vinden moeilijker een baasje

Het kattenasiel vangt volwassen dieren op en dat maakt het moeilijker om een nieuw baasje te vinden. “De ervaring leert dat mensen het liefst een kitten adopteren, waardoor volwassen katten het moeilijker hebben om een adoptiegezin te vinden. Nochtans zijn volwassen katten vaak rustiger, hebben al veel geleerd en zijn toch speels en levenslustig”, weten ze bij het Kattenhuis.

Claes roept iedereen op om eerst een kijkje te nemen op de website van adopteereendier.be wanneer ze een poes in huis willen halen. Bij haar bezoek aan het asiel had de politica heel wat kattenspullen mee, zoals fleecedekens, kattenbakvulling en eten. “Onze dierenasielen en opvanginitiatieven zijn een belangrijke speler in het dierenwelzijnsbeleid. Wij hebben dierenwelzijn al een duidelijke plaats kunnen geven in het beleid van Scherpenheuvel-Zichem. Zo werd op ons initiatief het charter ‘diervriendelijke gemeente’ ondertekend in 2016.”

Vanuit het Vlaams parlement volgt Allessia Claes het thema dierenwelzijn verder op. Dit jaar kregen al 131 erkende dierenasielen een eenmalige subsidie van drieduizend euro. “Die centen waren voor het Kattenhuis zeer welkom. Ik kijk dan ook uit naar de structurele ondersteuning van onze dierenasielen die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts binnenkort zal bekendmaken”, besluit Claes.