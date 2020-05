Vlaams Belang-raadslid Suzy Wouters wil mensen die het moeilijk hebben door coronacrisis helpen: “Geen woorden, maar daden en over de partijgrenzen heen” DDH

25 mei 2020

14u15 0 Scherpenheuvel-Zichem Vlaams Belang ijvert voor een samenwerking tussen alle partijen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de coronacrisis. Volgens de partij zullen veel mensen het de komende jaren zeer moeilijk krijgen en daarom wil ze snel werk maken van een werkgroep die ijvert voor concrete maatregelen want “concreet wordt er weinig gedaan om mensen te ondersteunen die het nodig hebben”. Raadslid Suzy Wouters interpelleert de gemeenteraad erover op donderdag 28 mei.

“De gevolgen van de coronacrisis zullen zich lang laten voelen bij heel veel mensen. Ik denk onder andere aan mensen die het nu al niet breed hebben maar ook de handelaars en de horeca in onze regio”, legt Wouters haar interpellatie uit. Volgens het raadslid belooft de meerderheid veel maar gebeurt er weinig. “In januari werd een meerjarenplan voorgesteld om de armoede aan te pakken maar ik vraag mij af of er ook acties worden ondernomen en wat de plannen zijn voor de komende maanden. Ik zou graag zien dat we met zijn allen de armoede daadwerkelijk aanpakken in plaats van plannen te maken”.

Overlegcomité

Wouters ziet ook weinig concrete invulling van de meerjarenplannen van 2014 en 2019 om lokale handelaars en de horeca te ondersteunen. “Het was toen al een prioriteit maar tot vandaag is er weinig gedaan om echt te helpen. Er is natuurlijk wel enige steun geweest in deze coronatijden maar die volstaat niet voor de toekomst. Er zou nu weer een overlegcomité worden opgericht met handelaars en mensen uit de horeca, maar die laten mij weten hier niets van te weten. Zij zijn eerder teleurgesteld en gefrustreerd”, gaat Wouters verder die ook niet begrijpt waarom er nog geen markt wordt georganiseerd in de stad. “In zowat alle steden en gemeenten in de regio is er opnieuw een markt. Hier lukt dat blijkbaar niet. Ik ben zelf op de markt gaan kijken en volgens mij is het perfect mogelijk”.

Los van partijpolitiek

Het raadslid wil niet louter kritiek uiten en komt daarom met een voorstel. “Ik denk dat we een werkgroep moeten oprichten waarin alle geïnteresseerden uit de gemeenteraad kunnen zetelen, meerderheid samen met de oppositie. Het doel van de werkgroep is om samen te brainstormen en te kijken hoe we nu concreet en snel mensen kunnen helpen en hoe we hen echt tegemoet kunnen komen. Dit moet gebeuren los van elke partijpolitiek want alleen door samen te werken kunnen we een groot draagvlak creëren. Ik ben zelfs bereid een deel van mijn zitpenning af te staan als dat helpt”, besluit Wouters.