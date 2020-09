Vlaams Belang doet oproep aan bestuurders: “Claxonneer tegen de regering!” DDH

24 september 2020

13u07 0 Scherpenheuvel-Zichem Het Vlaams Belang van Scherpenheuvel-Zichem voerde donderdagochtend actie tegen de zogenaamde Vivaldicoalitie. Met een gigantisch spandoek vroeg de partij aan langsrijdende automobilisten te claxonneren tegen de nieuwe regering.

Leden van de partij vatten donderdagochtend om 7.30 uur post aan de carpoolparking aan de afrit Tielt-Winge/Scherpenheuvel-Zichem van de E314. “Deze Vivaldiregering is antidemocratisch, anti-Vlaams en antirechts en daarom willen wij ertegen protesteren. Heel wat mensen zijn het duidelijk eens want velen toeterden toen ze ons spandoek zagen. De kiezer stemde voor een andere overheid dan diegene die ze nu krijgen. Ik vraag mij af waarom we eigenlijk nog gaan stemmen”, zegt raadslid en Vlaams parlementslid Suzy Wouters .

Op 27 september organiseert Vlaams Belang een nationale protestrit naar de Heizel in Brussel.