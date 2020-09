Vijf bestuurders onder invloed bij controle, één wagen met valse nummerplaten vlucht weg Kristien Bollen

29 september 2020

09u23 0

De politie Demerdal-DSZ zette in de nacht van zaterdag op zondag extra ploegen in voor controleacties. Aan de Voort In Testelt bleken twee bestuurders onder invloed. Een 39-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een 51-jarige man, ook uit Scherpenheuvel-Zichem, was onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs 6 uur inleveren.

Ook in de Houwaertstraat in Schoonderbuken waren twee bestuurders onder invloed. Een 33-jarige man uit Herselt was onder invloed van drugs en een 67-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem van alcohol. Hun rijbewijzen werden respectievelijk voor 15 dagen en 6 uur ingehouden .

Bij een controle in het centrum van Scherpenheuvel vluchtte een bestuurder weg. Zijn wagen werd verderop aangetroffen en bleek voorzien van twee vervalste nummerplaten. De wagen werd afgesleept en de eigenaar kon ondertussen achterhaald worden.

Op de Halensebaan in Diest werd nog een bestuurder, een 28-jarige man uit Lummen, onder invloed van alcohol bevonden. Zijn rijbewijs werd voor 3 uur ingehouden. De man kreeg ook nog een boete omdat hij met een rode schouwingskaart rondreed.

