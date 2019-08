Vier personen gewond bij ongeval Kristien Bollen

07 augustus 2019

Een aanrijding deed zich dinsdagnamiddag rond 17.30 uur voor op de Herseltsebaan in Scherpenheuvel-Zichem. Een voertuig komende uit de richting Laakdal week af van zijn rijstrook en kwam tijdens het kruisen in aanrijding met een tegenligger. Door de aanrijding brak bij beide voertuigen het linkervoorwiel af. Als gevolg hiervan ging één der voertuigen over kop en eindigde in struiken langs de rijbaan. Beide bestuurders, een 54-jarige man uit Lille en een 36-jarige man uit Mol, werden licht gewond. In beide voertuigen liep een passagier, een 53-jarige vrouw uit Lille en een 35-jarige man uit Lummen, ook lichte verwondingen op. De beide voertuigen werden getakeld.