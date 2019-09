Vier gewonden bij ongeval Kristien Bollen

16 september 2019

15u30

Op het kruispunt van de Schransstraat met de Hoensberg in Scherpenheuvel-Zichem kwam het zaterdagochtend rond 4.30 uur tot een aanrijding tussen twee personenwagens. In één voertuig raakte een 19-jarige passagier uit Luik licht gewond. In het andere voertuig raakte de 54-jarige bestuurster uit Scherpenheuvel-Zichem evenals haar twee passagiers, een 21-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem en een 20- jarige vrouw uit Leuven, gewond. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis .