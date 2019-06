VIDEO. Motorrijder (27) komt om het leven in Testelt Christian Hennuy

03 juni 2019

00u09 3

In de Weefbergstraat in Testelt, deelgemeente van Scherpenheuvel – Zichem, is zondagavond een motorrijder om het leven gekomen. Om nog onbekende reden week de 27-jarige M.V.C. Uit Averbode van zijn rijbaan af en kwam met zijn motor in de beek terecht en verdronk. Hulpdiensten snelden te plaatse, maar konden geen hulp meer bieden voor het slachtoffer dat ter plaatse overleed. De politie heeft de weg in beide richtingen afgesloten. Parket, verkeersdeskundige en wetsdokter kwamen ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden van ongeval te onderzoeken.