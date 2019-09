Verplicht sluitingsuur voor café De Weefberg Vanessa Dekeyzer

15u40 10 Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Manu Claes (CD&V) heeft beslist om café De Weefberg, gevestigd langs de Hoeve in Testelt, voor de duur van twee weken een verplicht sluitingsuur op te leggen. “ De voorbije maanden kwamen er heel wat meldingen van overlast binnen en waren er verschillende tussenkomsten van de politie”, klinkt het.

De periode van verplicht sluitingsuur gaat op 26 september in en loopt tot en met 10 oktober. “Daarin mag het café tijdens weekdagen en op zondag enkel nog geopend zijn van 9 uur tot 24 uur, op vrijdag en zaterdag van 9 uur tot 1 uur.

“Naast klachten inzake geluidshinder afkomstig van de muziek in het café, is er de overlast buiten het café afkomstig van bezoekers. De overlast doet zich vaak voor tot in de vroege uurtjes. Vandaar dat het café nu voor de volgende twee weken een verplicht sluitingsuur wordt opgelegd”, aldus burgemeester Claes.

Gesprekken

Aan deze maatregel gingen verschillende gesprekken vooraf. Zo was er op 4 september nog een hoorzitting tussen politie en uitbaatster waarbij deze zich engageerde tot een meer nauwgezette opvolging van het gebeuren in en rond het café. “Die hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd”, klinkt het nu.

Het verplicht sluitingsuur moet voldoende zijn om de buurt opnieuw enige rust te bieden. Van de uitbaatster wordt verwacht dat zij de nodige maatregelen neemt om in de toekomst de overlast een halt toe te roepen.