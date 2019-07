Vernieuwd recyclagepark in Messelbroek is ook toegankelijk voor gebruikers uit 10 andere EcoWerf-gemeenten Tom Van de Weyer

09 juli 2019

16u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Dinsdag opende het vernieuwde recyclagepark van EcoWerf aan de Manneberg 263 in Messelbroek. Het park bedient alle inwoners van Tielt-Winge en Scherpenheuvel-Zichem, maar is ook toegankelijk voor inwoners van andere gemeenten in het werkingsgebied van EcoWerf.

De heropbouw kostte 1,2 miljoen euro, waarvan OVAM 362.814 euro subsidieert. Je rijdt binnen langs twee stroken. Bij de slagboom wordt je identiteitskaart elektronisch geregistreerd. Afhankelijk van de fracties die je bij hebt wordt je verwezen naar het betalend of gratis gedeelte van het park.

Het park heeft verzonken containers voor de zwaardere fracties. De gebruikers hoeven niet meer op een trap te klimmen om hun afval te deponeren. Elke soort afval die betalend is moet je voortaan apart wegen op de Diftar-weegbrug. Nadien kan je alles in één keer afrekenen. Je kan betalen met bancontact of de DifTar-rekening, die nieuw is voor de inwoners van Tielt-Winge. Wie nog een beurtenkaart heeft kan het resterende bedrag laten overzetten op een DifTar-rekening bij het eerste bezoek aan Messelbroek.

De recyclageparken van Tielt-Winge en Zichem zijn vanaf nu gesloten. De inwoners van Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge kunnen naast Messelbroek ook terecht in tien andere parken met het weegsysteem van DifTar.

“Op termijn zullen de 27 gemeenten beschikken over 20 van zulke gewichtsparken”, zegt Rudi Beeken (Open Vld), EcoWerf-voorzitter en burgemeester van Tielt-Winge. “Dankzij de spreiding over de regio hoeven inwoners met hun afval nooit meer dan tien minuten te rijden. Messelbroek is het elfde gewichtspark. Na de jaarwisseling opent een park dat de inwoners van Linter en Zoutleeuw bedient.”

“De tijd dat iedere gemeente zijn eigen containerpark had is voorbij, want financieel is dat niet meer houdbaar”, zegt Manu Claes (CD&V), burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem. “Afval is immers één van de grootste kosten in exploitatie.”

De elf parken werken met een gelijkgeschakeld basistarief. Op bepaalde fracties zijn er afwijking in prijs mogelijk, zoals in snoeihout, dat in sommige gemeenten veel meer wordt aangeboden dan in andere.

Het park van Messelbroek ligt pal op de grens met Rillaar. De gemeente Aarschot is evenwel geen lid van EcoWerf en heeft een contract met Suez. “We gaan met hen onderhandelen om de inwoners van Rillaar die vlakbij dit park wonen hier toegang te verlenen”, zegt Isabelle Dehond (Open Vld), Aarschots schepen voor Afval.

De allereerste klant die dinsdag de slagboom voorbijreed was Werner Kesteloot uit Scherpenheuvel. Hij kreeg een geschenkenmand cadeau. Met zijn aanhangwagen kwam hij grof huisvuil leveren. “Ik zal vandaag nog twee keer moeten aanrijden. We zijn een tuinhuis aan het opruimen dat was gesneuveld tijdens de recente stormnacht.”