Verenigingen en jeugdbewegingen mogen take-away organiseren om gemiste inkomsten ietwat goed te maken DDH

19 mei 2020

13u14 0 Scherpenheuvel-Zichem In Scherpenheuvel-Zichem mogen verenigingen en jeugdbewegingen een take-away organiseren. Op die manier kunnen ze wat centen terug verdienen, nu door de coronacrisis al hun andere inkomsten weggevallen zijn.

Door de coronamaatregelen vielen heel wat evenementen en eetfestijnen in het water en dat is een serieuze streep door de rekening voor vele verenigingen en jeugdbewegingen. Om de gemiste inkomsten ietwat te compenseren laat de stad hen nu toe om een verkoop op bestelling te organiseren van bijvoorbeeld ontbijtmanden, bloemen of wafels. Huis-aan-huis verkopen is niet toegestaan en de verkochte goederen mogen dus alleen afgehaald worden. De maatregelen die voor de winkels en de restaurants gelden, zijn ook hier van toepassing. De richtlijnen voor hygiëne moeten vanzelfsprekend worden nageleefd, net als de social distancingregels. De leden mogen ook niet samenkomen om de take-away te organiseren tenzij ze natuurlijk in dezelfde contactbubbel zitten.

“Wanneer ze een wafelbak willen doen, kan dat maar dan wel eentje waarbij iedereen thuis eigen wafels bakt. Verenigingen die een take-away willen organiseren, moeten een plan van aanpak bezorgen aan de preventiedienst waarin ze uitleggen over welke take-away het gaat, wanneer ze dit willen doen en hoe ze het willen aanpakken”, legt burgemeester Manu Claes uit.

De stadsgebouwen, stadsterreinen en -domeinen kunnen niet gebruikt worden voor de organisatie van de take-away en dat al zeker niet tot en met 30 juni. Geïnteresseerden mailen naar preventiedienst@scherpenheuvel-zichem.be of bellen het nummer 013/35.24.57.