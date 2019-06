Verdwijning van Cecile Van Hemelen Kristien Bollen

18 juni 2019

16u43 0

De 61-jarige Cecile Van Hemelen werd maandag 17 juni in de loop van de namiddag voor het laatst gezien in het centrum van Scherpenheuvel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mevrouw Van Hemelen is 1 meter 60 lang en mager. Ze heeft ros geverfd haar.

Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het moment van haar verdwijning.

Aan mevrouw Van Hemelen wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.