Verbod op afsteken particulier vuurwerk is een streep door de rekening van de Festivalshop Vanessa Dekeyzer

12 oktober 2019

12u56 0 Scherpenheuvel-Zichem In de Festivalschop in Scherpenheuvel zijn ze niet zo blij met de beslissing van de gemeente om niet langer toelating te geven om particulier vuurwerk af te steken. “We zagen dit wel aankomen, maar nu komt het toch hard aan”, zegt zaakvoerder Wim Van den Berghe. “Dit betekent sowieso een omzetverlies voor de zaak.”

Tot nu toe was het in Scherpenheuvel-Zichem verboden om vuurwerk te laten ontploffen tenzij men hiervoor toelating had van de burgemeester. Deze toelating, met een aantal voorwaarden, werd op eenvoudig verzoek afgeleverd. Maar daar komt een einde aan. Enkel vuurwerk dat bestemd is voor het brede publiek en tegelijk geluidsarm is, wordt nog toegelaten. “Die beslissing komt toch hard aan”, zegt Wim Van den Berghe. “Zeker omdat wij alle vergunningen in orde hebben en ook extra belastingen betalen voor de uitbating en verkoop van vuurwerk.”

In de Festivalshop komen heel wat mensen uit de eigen gemeente vuurwerk halen, nadat ze een vergunning aangevraagd hebben bij de gemeente. “Ze weten hoe ze met vuurwerk moeten omgaan en aansteken”, zegt Wim. “Ik zie het probleem niet meteen. Over de hele wereld worden er tijdens het eindejaar vuurwerkbatterijen en pijlen afgestoken. Het is toch vreemd dat Vlaanderen de voorloper moet zijn om dit te verbieden.”

Sinds vorig jaar zet men bij de Festivalshop meer in op de verkoop van geluidsarm vuurwerk. “We gaan dit assortiment nog verder uitbreiden. De meest voorkomende geluidsarme vuurwerken zijn de fonteinen, Romeinse kaarsen en shooting boxes of waaierbatterijen. Je hoort nog wel de ontsteking, maar de zware knallen in de lucht blijven weg. Dat geluidsarm vuurwerk is zeker in opmars maar de verhouding is maar 1-10 ten opzichte van gewoon vuurwerk.”

Het gewoon vuurwerk blijft dus ook beschikbaar in de Festivalshop. “Ons cliënteel bestaat niet alleen uit klanten van Scherpenheuvel-Zichem en andere gemeenten en steden overhandigen nog wél vergunningen. Of wij nu bij een aankoop van gewoon vuurwerk gaan controleren of die persoon in Scherpenheuvel woont? Nee hoor, we geven de kopers steeds de beste instructies voor het veilig bewaren en afsteken van het vuurwerk. Het is niet aan ons om te controleren wie wat koopt voor welke gemeente.”