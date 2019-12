VBS Den Hulst lanceert acties voor De Warmste Week



Kristien Bollen

11 december 2019

19u18 0

Net zoals veel scholen en verenigingen spant basisschool Den Hulst uit Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) zich in voor het goede doel naar aanleiding van De Warmste Week. De leerlingen en leerkrachten zamelen geld in voor CKG De Schommel, dat kinderen in een moeilijke gezinssituatie opvangt en begeleidt.

De leerlingen en leerkrachten zamelen geld in voor CKG De Schommel, een vzw in Averbode die ouders helpt om opvoedingsproblemen aan te pakken en kinderen opvangt op momenten dat ze niet in hun gezin terechtkunnen. De werking van De Schommel ligt de leerlingen en leerkrachten van Den Hulst na aan het hart, vertelt directeur ad interim Els Mitchaux. “De mama van een van onze leerlingen werkt in De Schommel. Enkele leerlingen krijgen ook thuisbegeleiding”.

De campagne DH4DS (Den Hulst For De Schommel) begint op 13 december met een bezoek van de tweede en de derde graad aan De Schommel. “We willen niet enkel geld in het laatje brengen, maar ook onze leerlingen meer uitleg geven over de werking”, vertelt Mitchaux. Op 14 december organiseert Den Hulst een initiatie knuffelturnen voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar en hun mama’s, papa’s of grootouders. De oefeningen worden aangeboden door medewerkers van De Schommel en helpen kinderen om op een fijne manier om te gaan met anderen en zich beter in hun vel te voelen. De apotheose is de sfeervolle kerstmarkt op 19 december. De leerkrachten van Den Hulst zorgen voor zelfgebakken lekkernijen, vuurkorven en muziek. De leerlingen bieden hun knutselwerkjes te koop aan.

Alle info: www.denhulst.be